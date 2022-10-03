Hadise’ye; robot süpürge, gümüş tepsi ve kira şoku! İbrahim Çelikkol destek çıktı

Hadise ile yaşadığı evi boşaltan Mehmet Dinçerler meğer o eşyaları kaçırmış... Zor durumda kalan Hadise'ye İbrahim Çelikkol destek çıktı. Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği, 30 Eylül 2022 Cuma günü Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile tek celsede bitti. Geçen nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in birlikte yaşadığı Riva'daki evle ilgii ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler'in, Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırdığı gündeme geldi. Ayrıca Dinçerler'in, oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kiraladığı evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu da ödemediği, Hadise'nin zor durumda kaldığı iddia edildi. Ünlü şarkıcıya zor döneminde en büyük destek ise Çelikkol'dan geldi.