Haberler Magazin Videoları Hadise’ye; robot süpürge, gümüş tepsi ve kira şoku! İbrahim Çelikkol destek çıktı

Hadise’ye; robot süpürge, gümüş tepsi ve kira şoku! İbrahim Çelikkol destek çıktı

Hadise’ye; robot süpürge, gümüş tepsi ve kira şoku! İbrahim Çelikkol destek çıktı
03.10.2022 20:28 - Son Güncelleme: 03.10.2022 20:29

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:15
Aşkı da şöhreti de...
Magazin 01:02
Hadise'den Mehmet Dinçerler'e...
Magazin 00:11
Aşk-ı Memnu'nun minik...
Magazin 01:09
Deniz Uğur Reha Muhtar'ın...
Magazin 00:21
Ebru Cündübeyoğlu yaza veda...
Magazin 00:16
Mustafa Sandal kedi emzirdi!
Magazin 01:25
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in...
Magazin 00:48
Yeşim Ceren Bozoğlu kumsaldan...
Magazin 00:48
Hülya Avşar sahne kıyafetiyle...
Magazin 00:14
Ahmet Mekin ve Türkan Şoray...
Magazin 05:55
Reha Muhtar ve Deniz Uğur...
Magazin 00:27
Gupse Özay minik kızı Jan...

Hadise ile yaşadığı evi boşaltan Mehmet Dinçerler meğer o eşyaları kaçırmış... Zor durumda kalan Hadise'ye İbrahim Çelikkol destek çıktı. Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği, 30 Eylül 2022 Cuma günü Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile tek celsede bitti. Geçen nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in birlikte yaşadığı Riva'daki evle ilgii ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler'in, Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırdığı gündeme geldi. Ayrıca Dinçerler'in, oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kiraladığı evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu da ödemediği, Hadise'nin zor durumda kaldığı iddia edildi. Ünlü şarkıcıya zor döneminde en büyük destek ise Çelikkol'dan geldi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA