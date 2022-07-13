Haberler Magazin Videoları Bensu Soral'ın mutfakta zor anları! Hem güldü hem güldürdü

Bensu Soral'ın mutfakta zor anları! Hem güldü hem güldürdü

Bensu Soral'ın mutfakta zor anları! Hem güldü hem güldürdü
13.07.2022 22:14 - Son Güncelleme: 13.07.2022 22:15

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:48
Ebru Gündeş'e velayet şoku...
Magazin 00:36
Bayramda küsler barıştı! Şeyma...
Magazin 00:19
Zara beyazlar içinde paylaştı
Magazin 00:30
Hakan Altun'un babası bakın...
Magazin 00:14
Simge Sağın havuzdan paylaştı!
Magazin 00:14
Hülya Avşar sahne kostümüyle...
Magazin 08:19
Ebru Şahin ve Cedi Osman...
Magazin 00:23
Hatice Şendil'den bikinili...
Magazin 11:15
Songül Karlı ile Metin Yüncü...
Magazin 07:15
Mirası için savaş çıktı! Akıl...
Magazin 00:30
Ebru Şahin Cedi Osman çifti...
Magazin 00:26
Gülşah Saraçoğlu'nun eski...

Hakan Baş ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle evliliğinde yaşadığı sorunlarla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Soral, eşi ile arasını düzelttikten sonra aşk pozlarıyla beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Mutfağa girip yaptığı keki takipçileriyle paylaşmak isteyen Soral, şov yapmaya kalkınca olanlar oldu. İşler istediği gibi gitmeyince gülme krizine giren ünlü oyuncu, takipçilerini de kahkahaya boğdu. İşte Bensu Soral'ın o anları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA