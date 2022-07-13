Bensu Soral'ın mutfakta zor anları! Hem güldü hem güldürdü

Hakan Baş ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle evliliğinde yaşadığı sorunlarla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Soral, eşi ile arasını düzelttikten sonra aşk pozlarıyla beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Mutfağa girip yaptığı keki takipçileriyle paylaşmak isteyen Soral, şov yapmaya kalkınca olanlar oldu. İşler istediği gibi gitmeyince gülme krizine giren ünlü oyuncu, takipçilerini de kahkahaya boğdu. İşte Bensu Soral'ın o anları...