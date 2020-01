Bebek Lucca'daki tecavüz skandalı sosyete dünyasını sarstı: Çığlıkları ele verdi... |Video 29.01.2020 12:04

İstanbul'un gözde semtlerinden olan Bebek'te bulunan ünlü eğlence mekanı Lucca'daki tecavüz dehşeti Türkiye'yi sarstı! Sosyetenin yakın dostu Alper İri, tecavüz etmek üzere olduğu genç kadının çığlıkları sonrası yakayı ele verdi. TAKVİM'in ortaya çıkardığı, magazin gündemine bomba gibi düşen Bebek'teki ünlü mekanda yaşanan taciz olayının detayları herkesi dehşete düşürdü. Son dönemlerde skandal açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren, geçtiğimiz günlerde vatani görevini yapmak üzere gittiği İzmir'deki birliğinde terhis olan Can Yaman da Bebek Lucca'da tacize uğramıştı. Peki, sosyetenin yakın dostu olan tacizci işletmeci Alper İri'ye ne oldu?

Bebek Lucca'da yaşanan tecavüz skandalı magazin gündemine bomba gibi düştü. İğrenç olayda bahsi geçen tacizci işletmeci Alper İri'nin ceza alıp almadığı merak konusu oldu. TAKVİM'in ortaya çıkardığı Bebek'teki taciz skandalı sosyete dünyasını sarstı. Lucca Bar'da çalışan R.D. isimli kadın, tuvalete girip çıkacağı sırada barın işletme müdürü Alper İri tarafından önü kesilip tuvaletin içerisine itildi. Genç kadının iddiasına göre kendisini tuvaletin içerisine ittikten sonra kapıyı kapatan Alper İri cinsel tacizı girişiminde bulundu. R.D.'nin son anda çığlık atması üzerine bar çalışanları ve müşteriler kapının önüne geldi ve tacizci işletmeci olay yerinden kaçtı. Sinir krizi geçiren kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BEBEK LUCCA'DAKİ TACİZ OLAYI

İstanbul'un gözde mekanlarından olan Bebek Lucca yine bir taciz skandalı ile gündeme geldi. Geçtiğimiz yıllarda Can Yaman ve Yalın'ın maruz kaldığı taciz dehşeti bu kez de Lucca çalışanı bir genç kadının başına geldi. Mutfak kısmında bulunan tuvalete giren R.D. isimli genç kadın hayatı boyunca unutamayacağı bir kabus yaşadı. Mekanın işletmecisi Alper İri, R.D. isimli genç kadını tuvaletten çıkacağı sırada sıkıştırarak içeri itti ve kapıyı arkadan kilitledi. R.D. isimli genç kadına tecavüz etmeye çalışan tacizci işletmeci Alper İri, genç kadının çığlıkları sonrası yakayı ele verdi. R.D.,müşterilerin yardımı ile tecavüzden son anda kurtulurken işletmeci Alper İri ise oradan kaçtı. Hemen bir karakola ve sonra savcılığa giden R.D. mekandan ve işletmeciden şikayetçi oldu.

CAN YAMAN DA 2 YIL ÖNCE AYNI TARİHTE TACİZE UĞRADI!

Oyuncu Can Yaman, 27.01.2018 tarihinde Bebek Lucca'da eğlendi. Gecenin ilerleyen dakikalarında bir kadın Yaman'la sohbet etmeye kalkışınca olanlar oldu. Kadının yakınlığından rahatsız olan ünlü oyuncu, ona karşılık vermedi. Bu duruma sinirlenen kadın, Yaman'ın kahve içtiği bardağı tutmak istedi. Yakışıklı oyuncu refleks olarak bardağı çekince bardak kırılıp kadının elini kesti. Öfkesinden deliye dönen kadın, polisi çağırdı. Polis, Can Yaman'ı Etiler'deki Şehit Naci Soydan Karakolu'na götürdü. Karakolda ifade veren Can Yaman, eli kesilen kadının masasına gelip sandalyesine oturduğunu belirtti. Karakoldan sabaha karşı ayrılan ünlü oyuncu, "Bunlar konuşulacak şeyler değil, kavga olmadı" diyerek oradan ayrıldı.

TACİZCİ İŞLETMECİ DE DAVACI OLDU!

Geçtiğimiz gün taciz olayıyla ilgili Bebek Lucca'dan basın açıklaması geldi. Olayın doğru olduğunu fakat skandalın kadın müşteri ile değil iki çalışan arasında geçtiği açıklandı. Dünkü köşe yazımda yazdığım gibi; işletmeci Alper İri'nin, garson olarak çalışan R.D.'nin üzerine kapıyı kilitleyip tuvalette ona tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilmişti.

Lucca'daki skandal iddianın ardından gözlerin çevrildiği Alper İri de, R.D.'yi dava etti. Bu arada popüler mekanda yıllardır çalışan İri, sosyete ve magazin dünyasının ünlüleriyle sıkı dost...

BEBEK LUCCA'DAN YAZILI AÇIKLAMA: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI!

"Söz konusu iddia ile ilgili gerekli önlemler olay anında alınmıştır. İddia edilen olay, iki çalışanımız arasındadır. Bazı haberlerde geçtiği gibi müşterimizle ilgili bir durum söz konusu değildir. Konuyu haber aldığımız zaman, derhal suça konu olan eylemi gerçekleştirdiği iddia olunan çalışanımız işletmemizdeki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmış, ardından konuyla ilgili olarak noter kanalı ile savunması istenmiş, savunmasını sunmadığından dolayı da iş akdinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. İddia olunan olayın mağduru konumundaki kadın personelimiz işletmemizdeki görevine devam etmektedir. Biz iş yeri olarak üzerimize düşen gerekli önemleri aldık. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olay şu an yargıya intikal ettiğinden dolayı gelişmeleri takip edip, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi vereceğiz."

Şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olan Takvim gazetesi olarak bu çirkin saldırıyı kınıyor, olayın yargıya intikal ettiğini ve adalete olan güvenimizi tekrarlamak istiyoruz...