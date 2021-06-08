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‘’Bazlama surat’’ davasında karar çıktı! Hande Erçel’i sevindiren haber

‘’Bazlama surat’’ davasında karar çıktı! Hande Erçel’i sevindiren haber
08.06.2021 18:30
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Hande Erçel’e sosyal medya hesabından ‘bazlama surat’ şeklinde yorumda bulunan fenomen Lütfü Alp Kılınç’ın bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.


Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından kendisine 'bazlama surat' diyen fenomen Lütfü Alp Kılınç hakkında şikayetçi olmuştu. Yürütülen soruşturma sonucu fenomen Kılınç hakkında 'hakaret' suçundan dava açılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kılınç'ın 109 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Hande Erçel ayrıca, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup itibarının zedelendiğini ifade ederek, fenomen Kılınç hakkında 15 bin TL manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Erçel'in avukatı "Ceza Mahkemesi kararı kesinleşmiştir. Davalının ifadelerinin hakaret teşkil ettiği sabittir" dedi.

Fenomen Kılınç'ın avukatı ise davanın reddini talep etti.


Mahkeme taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıkladı. Hakim davayı kısmen kabul ederek, Lütfü Alp Kılınç'ın bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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