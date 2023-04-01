Fenomen dizi 'Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Bülent karakteri ile şöhreti yakalayan ve geçtiğimiz sene ise Survivor'a katılarak 3'üncü olan Batuhan Karacakaya, şok bir iddiayla gündemde... Bir süredir 26 yaşındaki oyuncuyla aşk yaşayan fenomen ve oyuncu Ayşe Aslanpay, Karacakaya'dan şiddet gördüğünü yaptığı şu açıklamayla iddia etti: "Yaşadığım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya'dan şikayetçi oldum. Darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum."





İTİRAF VİDEOSU ÇIKTI

Gözlerin çevrildiği Batuhan Karacakaya'nın şiddeti yalanlaması üzerine ise Ayşe Aslanpay, genç oyuncunun 15 Şubat'ta çektiği ve şu ifadeleri kullandığı videosunu yayınladı: "Bugün 15 Şubat. Ben sevdiğim kadına, Ayşe'ye zarar verdim. Bunun için çok pişmanım. Bugünden itibaren Ayşe'nin benimle alakalı fiziksel hasar ile ilgili bir durumu olduğunda beni bu video ile yargılatabilir. Her yerde paylaşabilir. Kendimi savunacak tek bir kelimem dahi olmayacak size yemin ederim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Ayşe benim sevdiğim kadın."







'MAKYAJLA KENDİM YAPTIM'

Bu video sonrası gözlerin çevrildiği Batuhan Karacakaya ise şiddet iddiasını yalanladı ve eski sevgilisiyle kavga ettiği sırada çekilen videoları paylaştı. Bu videolardan birinde fenomenin "Batuhan beni darp etmedi. O görüntüleri makyajla ben yaptım" dediği duyuldu. Asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu iddia eden oyuncu, şu açıklamayı yaptı:







BİRBİRLERİNE DAVA AÇTILAR

"Kendisinin hiçbir darp izi bulunmamaktadır. Aksine darp edilen, evinin kapısına defalarca gelinen, arabasına zarar verilen şahsımdır. Hukuki birimlere belgelerimi teslim ettim. Gerekli işlemler başlatıldı. Uzaklaştırma kararı almama rağmen defalarca otoparkıma gizlice girip kapımı yumrukladığı, ailemin evine gidip onları rahatsız ettiği, iş yerimize gelip beni çok zor durumlarda bırakmasına rağmen şikayet etmeyip sabırlı davranmıştım. Mesajlarına düne kadar cevap vermedim ve bu asılsız iddialarla karşı karşıya kaldım."