Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'dan Murat Boz'la yasak ilişki itirafı! "Pişmanım" Aslı Enver'in Murat Boz'u aldattığı o gece...

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'dan Murat Boz'la yasak ilişki itirafı! "Pişmanım" diyen Nihal Candan Murat Boz itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver'in Murat Boz'u aldattığı o gece neler yaşandı? Sosyal medyanın konuştuğu ihanet gecesiyle ilgili Murat Boz o dönem, "Sadece en çok üzüldüğüm şey, benim yüzümden, ki aslında yapmadığım bir şeyden dolayı, Aslı’yı aldatılmış kadın durumuna sokmaları. Aslı geniş biri değil, öyle bir şey olsa asla yeniden birlikte olmazdık” şeklinde konuşmuştu. İşte skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan ve Murat Boz'un yasak ilişkisinin detayları ve gelen itiraf...

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'dan Murat Boz'la yasak ilişki itirafı! "Pişmanım" diyen Nihal Candan Murat Boz itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver'in Murat Boz'u aldattığı o gece neler yaşandı? O dönem magazin gündemini sarsan habere, "Sadece en çok üzüldüğüm şey, benim yüzümden, ki aslında yapmadığım bir şeyden dolayı, Aslı'yı aldatılmış kadın durumuna sokmaları. Aslı geniş biri değil, öyle bir şey olsa asla yeniden birlikte olmazdık" diyen Murat Boz'un, Nihal Candan'ın yasak ilişki itirafına ne diyeceğini merak konusu.

Tanıştıktan kısa süre sonra oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Murat Boz, her defasında çok mutlu olduğunu dile getiriyordu. 1.5 yıldan fazla süredir birlikte olan ikilinin, yakın zamanda ise evlilik planları yaptığı iddiaları konuşulmaya başlamıştı. Aslı Enver dizi çekimleri için Bursa'da iken erkek arkadaşları ile eğlenmeye çıkan Murat Boz'un ihanet gecesi Nihal Candan tarafından itiraf edildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan "İşte Benim Stilim" programıyla tanınan ve Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran ünlü TV yıldızı Nihal Candan, bu kez Murat Boz açıklamasıyla izleyenleri şaşırttı.

"MURAT BOZ'LA OLAN PARTİ İLİŞKİMDEN PİŞMANIM"

"Nihal Candan, "Söylemezsem Olmaz" programında Bircan Bali'nin "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?' sorusunu yanıtladı" sorusunu yanıtladı. Candan, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" dedi. Nihal Candan'ın cevabı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Aslı Enver'le uzun süredir birliktelik yaşayan popçu Murat Boz, dün gece arkadaşı Eser Yenenler'le birlikte üç kadınla doyasıya eğlendi. Aslı Enver'le evlilik hazırlığında olduğu iddia edilen Murat Boz,'un üç kadınla birlikte yaptığı kaçamak gazeteciler tarafından görüntülendi. Bu görüntülerin ardından Murat Boz Aslı Enver'i aldattı mı? Murat Boz ihanet etti mi? sorusu gündeme geldi.

Murat Boz ve arkadaşı Eser Yenenler'in eğlendiği kadınların 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Nihal-Bahar Candan kardeşler ve Özge Bitmez olduğu ortaya çıktı. Peki Nihal Candan ve Bahar Can'dan kimdir? İşte Murat Boz, Eser Yenenler, Nihal-Bahar Candan kardeşler ve Özge Bitmez kaçamağının detayları...

MURAT BOZ'UN İHANET GECESİ!

Sosyal medya Morat Boz'un Aslı Enver'i aldatmasını konuşuyor. Murat Boz, dün gece Nihal-Bahar Candan kardeşler ve Özge Bitmez'le verdiği parti magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver'le aşk yaşayan Murat Boz, güzel oyuncu setteyken arkadaşı Eser Yenenler'in evinde Nihal-Bahar Candan kardeşler ve Özge Bitmez'le sabaha kadar eğlendi.

1.5 senedir oyuncu Aslı Enver'le birlikte olan popçu Murat Boz, önceki gece arkadaşı Eser Yenenler'in evindeydi. 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen NihalBahar Candan kardeşlerle Boz, sabaha kadar eğlendi. Murat Boz, önceki akşam Emirgan'daki La Boom'a gitti. Mekanda Eser Yenenler ve birkaç arkadaşı ile eğlenen popçuya, ilerleyen saatlerde 'İşte Benim Stilim' yarışması ile ünlenen Nihal-Bahar Candan kardeşler ve Özge Bitmez isimli sarışın bir kadın da eşlik etti. Hep birlikte eğlenen Murat Boz ve Eser Yenenler, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrı ayrı çıktı.

NİHAL BAHAR CANDAN KARDEŞLER KİMDİR?

Nihal Candan'dan boşalan İşte Benim Stilimdeki koltuğu da kardeşi Bahar Candan dolduruyor. Ancak hem izleyiciye hem jüriye ablasını mumla arattırıyor. Zeka seviyesi ve ağzını yayarak konuşması ile itici bir imaj çiziyor.

Asıl adı Gülnihal Candan olan 20 yaşında olan yarışmacı Mersin'de dünyaya gözlerini açtı. Özel bir üniversite olan Beykent üniversitesinde Hukuk fakültesinde öğrenciliğine devam ediyor. Yapılan röportajlarda alışveriş yapmayı çok sevdiğini ifade eden Candan, her ay 1000 TL'yi alışverişe ayırdığını ifade etmektedir. İşte benim stilim programından Survivor'a transfer olan isim, İşte Benim Stilim'de en çok gerginlik oluşturan kişilerden biriydi. Sürekli diğer yarışmacılarla sert tartışmalar yaşayan Nihal, 11. haftada elenerek yarışmadan gitmişti. Fiziksel özelliklerine bakıldığında, 1,65 metre boyunda olan yarışmacı, 56 kiloya sahip.Survivor'a giderken yaptığı çekimde 'Niye aç kalmaktan korkayım ki ben zaten rejim yapıyorum' diyen Nihal Candan adadaki ikinci gününde açlık ve karanlık yüzünden ağlamıştı.

ARTO'NUN SÖZLERİ ÇILDIRTMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz'ın sivri dilli yorumcusu Arto ile Nihal Candan arasında gerginlik yaşanmıştı. "Mesela ben anneannemi görmüyorum" diyen Candan'a inanmadığını söyleyen Arto, "Bence anneannesi onları görmek istemiyor" demişti. Nihal Candan ise Arto'nun sözlerine sinirlenerek ses tonunu yükseltmişti.