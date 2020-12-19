Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Daha önce defalarca ayrıldıkları iddia edilen Hadise ile Kaan Yıldırım çifti bu iddiaları Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla defalarca yalanlamışlardı. Ancak bu kez ayrılık iddialarının ardından önce birlikte fotoğraf sonra da Hadise'den ayrılık açıklaması gelmişti. Hatta birbirlerine aldıkları hediyeleri bir geri gönderen Hadise ve Kaan Yıldırım'dan güzel haber geldi. Öte yandan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrılık nedeni de gün yüzüne çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu ayrılığın detayları.

Ayrılık 'Hadise'si çabuk dindi! Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrılığı 5 gün sürdü! Bakın Hadise ve Kaan neden ayrılmış... Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, 10 ay aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Hadise ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Ayrılık haberini sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Hadise'ye Kaan Yıldırım'dan tepki gelmiş ve Yıldırım, şarkıcının aldığı tüm hediyeleri köpeği Benek'in tasması da dahil olmak üzere geri göndermişti. Ancak sonunda sular duruldu. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde 10 aylık aşklarını bitiren şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'dan güzel haber geldi.

Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz şubat ayında aşk yaşamaya başlamış, ilişkileri 10 ayda üç kriz atlatmıştı.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Kaan Yıldırım şubatta aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı. Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini söylemişti.

3 hafta önce yine ayrıldıkları iddia edilmiş ama Instagram'dan aşk dolu bir fotoğraf paylaşıp dedikoduları yalanlanmışlardı. Ne var ki; sevgililer perşembe akşamı Kaan Yıldırım'ın evinde kıskançlık yüzünden tartıştı.

KAAN'I KIZDIRAN AÇIKLAMA

Hadise bir anda parladı. Yıldırım'ın alttan almaya çalışma çabaları sonuç vermedi. Pop yıldızı evi terk etti.Hadise dün sabah da ayrılığını belirten bir açıklama yaptı. 'İlişkiyi noktalandırmış bulunuyorum' sözüyle bu kararı kendisinin aldığının altını özellikle çizdi. Bu da Kaan Yıldırım'ın bozulmasına neden oldu.

"AŞK OLSA DA OLMUYOR"

Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..."demişti.

Hadise ile Kaan Yıldırım'ı barıştırmak için ilk devreye giren kişi tanışmalarını da sağlayan oyuncu Seda Güven.

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık haberinin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığında sosyal medya fenomeni Reynmen'in olduğu konuşuluyor. İddialara haberine göre; Daha önce Reynmen'in "Ela" şarkısında cesur kıyafetiyle dans eden Hadise, çok konuşulmuştu.

Hadise'nin uzun süre gündemde kalan o videosunu Reynmen'in çektiği iddiası kulislerde dolanıyordu. İkilinin birlikte Taksim'deki bir otelde kaldıkları da iddia edilmişti.Konuyla ilgili Reynmen ve Hadise sessizliğini korumuştu. Aradan aylar geçtikten sonra Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamaya başlamış ve bu sırada Hadise'nin Reynmen'in şarkısında dans ettiği videoyu Instagram hesabından kaldırması dikkat çekmişti. Hadise'nin çok sayıda beğeni alan bu videoyu Kaan Yıldırım istemediği için kaldırdığı konusu gündeme gelmişti.

Posta'nın haberine göre; ilk gün Hadise'ye ulaşamayan Kaan Yıldırım, bu aşkın mimarı olan Seda Güven'in devreye girmesiyle Hadise ile mesajlaşmaya, aradaki buzları eritmeye başladı.

Ünlü oyuncu, 15 Aralık'ta elinde çiçekle Hadise'nin Maslak'taki evine gitti ve popçunun gönlünü aldı. Geceyi birlikte geçirdiler.

35 yaşındaki şarkıcı, ertesi gün 33 yaşındaki oyuncunun evine döndü. Çift bir daha fevri davranmama ve ufak bir tartışma sonrası ilişkileri hakkında alelacele açıklama yapmama kararı aldı.