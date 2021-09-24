Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima'yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Bu kez yatakta iç çamaşırını...
Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima'yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Bu kez de yataktan paylaştı, tepki çekti. Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Aydın, iş insanı Hakan Sabancı'yı ile yazışmalarını ifşa ederek uzun bir süre gündem olmuştu. Özellikle Hakan Sabancı'ya iç çamaşırlarıyla verdikleri pozları yollayan kadınlardan rahatsız olduğunu dile getiren Aygün, gündeme gelmek için her şeyi yapıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı karelerle adından söz ettiren Aygün Aydın Instagram paylaşımlarıyla sınırları zorlamaya devam ediyor.
24.09.2021 16:14
- Son Güncelleme: 24.09.2021 17:08
BU KEZ YATAKTA!
Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima'yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Aygün Aydın, iş insanı Hakan Sabancı'yı ile yazışmalarını ifşa ederek uzun bir süre gündem olmuştu. Aygün Aydın, özellikle Hakan Sabancı'ya iç çamaşırlarıyla verdikleri pozları yollayan kadınlardan şikayet etmişti.
"Adriana Lima bu fotoğrafı paylaşan kişi olsa beğeniyor onun gibi olmak için özenip spor salonlarından çıkmıyorsunuz. Türk topraklarında olunca yadırgıyor aileye laik görmüyorsunuz ama içten içe böyle resimler için eşinizi çocuklarınızı yarı yolda bırakıyorsunuz namuslu dediğiniz kadınları da ev işlerini kitleyip bedava hizmetçiniz yapıyor bir de üstüne dövüyorsunuz."