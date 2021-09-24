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Haberler Magazin Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima'yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Bu kez yatakta iç çamaşırını...

Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima'yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Bu kez yatakta iç çamaşırını...

Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima'yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Bu kez de yataktan paylaştı, tepki çekti. Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Aydın, iş insanı Hakan Sabancı'yı ile yazışmalarını ifşa ederek uzun bir süre gündem olmuştu. Özellikle Hakan Sabancı'ya iç çamaşırlarıyla verdikleri pozları yollayan kadınlardan rahatsız olduğunu dile getiren Aygün, gündeme gelmek için her şeyi yapıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı karelerle adından söz ettiren Aygün Aydın Instagram paylaşımlarıyla sınırları zorlamaya devam ediyor.

24.09.2021 16:14 - Son Güncelleme: 24.09.2021 17:08
Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima’yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Bu kez yatakta iç çamaşırını...

BU KEZ YATAKTA!

Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima'yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Aygün Aydın, iş insanı Hakan Sabancı'yı ile yazışmalarını ifşa ederek uzun bir süre gündem olmuştu. Aygün Aydın, özellikle Hakan Sabancı'ya iç çamaşırlarıyla verdikleri pozları yollayan kadınlardan şikayet etmişti.

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Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima’yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Bu kez yatakta iç çamaşırını...

Sosyal medyayı aktif kullanan Aygün Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima’yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Bu kez yatakta iç çamaşırını...

Aydın, son olarak çamaşır makinesinin önünde cüretkar pozlar verdi. Kirli sepetini de yanına alan Aydın, çamaşır makinesi önünde ve üstünde peş peşe jartiyerli kıyafetiyle tepki çekince yeni pozlar paylaştı.

Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima’yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Bu kez yatakta iç çamaşırını...

Kırmızı iç çamaşırlarıyla yatağın içinde pozlar veren Aydın gelen tepkilere şu şekilde yanıt verdi:

Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima’yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Bu kez yatakta iç çamaşırını...

"Adriana Lima bu fotoğrafı paylaşan kişi olsa beğeniyor onun gibi olmak için özenip spor salonlarından çıkmıyorsunuz. Türk topraklarında olunca yadırgıyor aileye laik görmüyorsunuz ama içten içe böyle resimler için eşinizi çocuklarınızı yarı yolda bırakıyorsunuz namuslu dediğiniz kadınları da ev işlerini kitleyip bedava hizmetçiniz yapıyor bir de üstüne dövüyorsunuz."

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