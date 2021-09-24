Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima’yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Bu kez yatakta iç çamaşırını...

"Adriana Lima bu fotoğrafı paylaşan kişi olsa beğeniyor onun gibi olmak için özenip spor salonlarından çıkmıyorsunuz. Türk topraklarında olunca yadırgıyor aileye laik görmüyorsunuz ama içten içe böyle resimler için eşinizi çocuklarınızı yarı yolda bırakıyorsunuz namuslu dediğiniz kadınları da ev işlerini kitleyip bedava hizmetçiniz yapıyor bir de üstüne dövüyorsunuz."