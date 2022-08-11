Aydan Şener dekoltede sınır tanımadı! Son haliyle mest etti

Sinema sanatçısı Suzan Avcı'nın yeğeni olan Aydan Şener, 1981 senesinde babasının arkadaşının ısrarı üzerine katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildi. Aynı yıl Miss World Güzellik Yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Şener, kendisine teklif edilen "Küçük Ağa" adlı televizyon dizisinde oyunculuk yaşamına başladı ve ardından şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Hem yeteneği hem güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı. 59 yaşındaki ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli tulumuyla verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Şener'i görenlerin nutku tutuldu. İşte Aydan Şener'in son hali...