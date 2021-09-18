Ayça Bingöl’ün eşi bakın kim çıktı! Meğer oda ünlüymüş

Kadrosunda Erkan Petekkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ayça Bingöl, Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda boy gösterdi. Derya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ayça Bingöl'ün özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Bingöl hakkında araştırma yapanlar, özellikle oyuncunun eşini merak etti. "Ayça Bingöl kiminle evli" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları, Bingöl'ün ünlü oyuncu ve yönetmenle evli olduğunu duyunca ise şaştı kaldı. Bakın Ayça Bingöl kiminle evliymiş...