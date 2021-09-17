Kırmızı Oda’nın Derya’sı Ayça Bingöl’ün eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Bingöl hakkında araştırma yapanlar, özellikle oyuncunun eşini merak etti. "Ayça Bingöl kiminle evli" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları, Bingöl'ün ünlü oyuncu ve yönetmenle evli olduğunu duyunca ise şaştı kaldı.