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ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Ekim 2021 Çarşamba bugünkü programı izle

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Ekim 2021 Çarşamba bugünkü programı izle
13.10.2021 10:25
Ana Sayfa 04:51
İsmini çile olan özelliğinden...
Ana Sayfa 01:36
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına...
Ana Sayfa 01:12
Türk ordusuna hakaret eden...
Ana Sayfa 03:03
87 milyonluk vurgunun...
Ana Sayfa 00:32
Uşak'ta korkunç kaza! Yanan...
Ana Sayfa 00:38
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:09
AK Parti’den İsmail Saymaz’ın...
Ana Sayfa 02:08
İstanbul’da sağanak yağış...
Ana Sayfa 00:52
Mehmet Ali Erbil’den günler...
Ana Sayfa 00:44
Nevşin Mengü canlı yayında...
Ana Sayfa 00:46
5 öğrenciye mezar olan...
Ana Sayfa 06:18
Esra Erol'da Mustafa'nın 50...

ATV CANLI YAYIN İZLE | Annesi suçladı, kuzeni cevap verdi, eşi kendini savundu. Peki kayıp genç nerede? Aldatılma şüphesi, cinayet ihtimali... Taraflar stüdyoda yüzleşiyor! Şüphelerin odağındaki arkadaş Tayfun Çimen ve kuzen Tarık Müge Anlı'da! 'Sen öldürdün!' kavgası! İki arkadaş birbirini suçladı! Yeni iddialar, görgü tanıkları... Oğlu ve eşi biliyor mu? İftira, itiraf ihanet! Mustafa Kut'u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz canlı yayında! Dönmesi için gözyaşı döken Mehmet Mutlu'nun son durumu ne? Eşini bırakıp giden Necla Mutlu eşine dönecek mi? Selçuk Gün'ün kaybıyla ilgili şüpheler artarken yeni gelişmeler şoke edecek. Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında.

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