ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Ekim 2021 Çarşamba bugünkü programı izle

ATV CANLI YAYIN İZLE | Annesi suçladı, kuzeni cevap verdi, eşi kendini savundu. Peki kayıp genç nerede? Aldatılma şüphesi, cinayet ihtimali... Taraflar stüdyoda yüzleşiyor! Şüphelerin odağındaki arkadaş Tayfun Çimen ve kuzen Tarık Müge Anlı'da! 'Sen öldürdün!' kavgası! İki arkadaş birbirini suçladı! Yeni iddialar, görgü tanıkları... Oğlu ve eşi biliyor mu? İftira, itiraf ihanet! Mustafa Kut'u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz canlı yayında! Dönmesi için gözyaşı döken Mehmet Mutlu'nun son durumu ne? Eşini bırakıp giden Necla Mutlu eşine dönecek mi? Selçuk Gün'ün kaybıyla ilgili şüpheler artarken yeni gelişmeler şoke edecek. Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında.