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Haberler Magazin Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan siyah mayosuyla karnı burnunda poz! Fit halini gören şaştı kaldı

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan siyah mayosuyla karnı burnunda poz! Fit halini gören şaştı kaldı

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in kendisi ile çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren sosyetik güzel, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Alkoçlar, karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Alkoçlar'ın fit hali ise olay oldu. İşte Aslışah Alkoçlar'ın siyah mayosuyla karnı burnunda verdiği o poz...

17.09.2021 20:25 - Son Güncelleme: 17.09.2021 20:50
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan siyah mayosuyla karnı burnunda poz! Fit halini gören şaştı kaldı

Yeşilçam yıldızlarından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçen aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.

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Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan siyah mayosuyla karnı burnunda poz! Fit halini gören şaştı kaldı

Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan siyah mayosuyla karnı burnunda poz! Fit halini gören şaştı kaldı

Doğuma günler kala yeni bir paylaşımda bulunan sosyetik güzel, siyah mayosuyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Aslışah Alkoçlar'ın paylaşımı binlerce beğeni alırken sosyetik ismin yorumları sınırlandırması dikkatlerden kaçmadı.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan siyah mayosuyla karnı burnunda poz! Fit halini gören şaştı kaldı

Öte yandan düzenli olarak spor yaptığı bilinen Alkoçlar'ın büyüyen karnı dikkat çekerken ince kolları ve bacakları görenleri şaşkına çevirdi.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan siyah mayosuyla karnı burnunda poz! Fit halini gören şaştı kaldı

İşte Aslışah Alkoçlar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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