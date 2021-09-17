Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan siyah mayosuyla karnı burnunda poz! Fit halini gören şaştı kaldı
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in kendisi ile çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren sosyetik güzel, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Alkoçlar, karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Alkoçlar'ın fit hali ise olay oldu. İşte Aslışah Alkoçlar'ın siyah mayosuyla karnı burnunda verdiği o poz...
17.09.2021 20:25
- Son Güncelleme: 17.09.2021 20:50
Yeşilçam yıldızlarından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçen aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.
Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.