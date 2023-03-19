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Aslışah Alkoçlar spor yaptığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı…

Aslışah Alkoçlar spor yaptığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı…
19.03.2023 20:00 - Son Güncelleme: 19.03.2023 20:00

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Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in kendisine benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Bir süre sonra Cem adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Alkoçlar, 4 hafta önce de ikinci bebeğine kavuştu. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Alkoçlar, son yayınladığı görüntülerle bir kez daha gündem oldu. Alkoçlar, mini taytıyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak paylaştı. Henüz bir ay önce doğum yapan ünlü ismin son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın son hali...

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