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Danla Bilic Seda Sayan Hakkında Konuştu! Seda Sayan beni takipten çıktı...

Danla Bilic Seda Sayan Hakkında Konuştu! Seda Sayan beni takipten çıktı...
19.03.2023 18:50 - Son Güncelleme: 19.03.2023 19:02

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Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, son dönemlerde eşi Çağlar Ökten ile sık sık gündem olmuştu. Sayan şimdi ise Danla Bilic'in açıklamasıyla çok konuşuldu. Danla Bilic katıldığı bir programda Enis Arıkan'a Seda Sayan ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Seda Sayan'ın kendisini sosyal medyada takibi bıraktığını söyleyen Bilic, bunun nedenini kendisine şarkıcının oğlu Oğulcan Engin'in açıkladığını belirtti. Bilic'in açıklaması hem gülümsetip hem de şaşkına çevirirken Seda Sayan'dan karşı hamle gecikmedi.

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