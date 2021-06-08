Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner tatil sezonunu açtı! Kırmızı bikinisiyle poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti
Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner tatil sezonunu açtı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, yeni projesinin çekimleri başlamadan önce eşi Mert Kılıç ile tatile çıktı. Evlilik yıldönümlerini tatilde geçiren ünlü çiftten Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, kırmızı bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Güner'in paylaşımı, adeta sosyal medyayı yıktı geçti. İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımı…
08.06.2021 02:22
- Son Güncelleme: 08.06.2021 02:22
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, geçtiğimiz günlerde yeni projesinden bahsederek çekimlerin Kars'ta olduğunu söylemişti.
Yeni dizisi için imajını da değiştiren ünlü oyuncu, çekimler öncesi eşi Mert Kılıç ile tatile çıktı. Evlilik yıldönümlerini tatilde geçiren ünlü çiftten Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Aslıhan Güner, kırmızı bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Attığı her adımla adından söz ettiren güzel oyuncu, ayna karşısında verdiği pozla yine çok konuşuldu.
Güner'in paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun düzgün fiziği dikkat çekerken takipçileri Güner'e övgü yağdırdı.
İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımı…