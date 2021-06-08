Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner tatil sezonunu açtı! Kırmızı bikinisiyle poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti

Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner tatil sezonunu açtı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, yeni projesinin çekimleri başlamadan önce eşi Mert Kılıç ile tatile çıktı. Evlilik yıldönümlerini tatilde geçiren ünlü çiftten Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, kırmızı bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Güner'in paylaşımı, adeta sosyal medyayı yıktı geçti. İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımı…

08.06.2021 02:22 - Son Güncelleme: 08.06.2021 02:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





