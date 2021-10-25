Aslı Şen, Linet'i dinlemeye gitti! Beklediği ilgiliyi göremeyince tepki çeken o paylaşımları yaptı

Ünlü sanatçı Linet, önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da sahne aldı. Enerjisiyle sevenlerini büyüleyen Linet, "Şımarmak istiyorum" diyerek dinleyicilerden espirili bir şekilde alkış istedi.

Tüm dinleyenleri ayağa kaldırmayı başaran Linet, bir kişiyi mutlu edemedi!

Gecede ünlü şarkıcıyı dinleyenler arasında sosyetik Aslı Şen de vardı.

Kadın arkadaşlarıyla en ön masadan Linet'i dinleyen Aslı Şen, bir anda mekanı terk etti.

Bunun sebebi ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

Şarkıcıdan beklediği ilgiyi göremeyen Şen, yaptığı paylaşıma Linet'in bir fotoğrafını koyarak üzerine çarpı işareti çekti.

LİNET'TEN KİBAR CEVAP

Hızını alamayan Şen, daha sonra ise şunları yazdı: "Yıllardır canlı müzik mekânlarına giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabı muaşeret gereği sanatçı, özellikle ön masalara (ki bence tüm salona demeli) gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir. Dün gece sanatçımız 6 kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. Starlık sadece ses ile olmuyor maalesef."

Linet ise, "En önden en arka masalara kadar misafirlerimizi kucaklayarak selamladım. Bahsi geçen hanımefendilere ve diğer tüm değerli misafirlerimize de beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım" karşılığını verdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Aslı Şen'in Linet paylaşımı sosyal medyada tepki çekti. Şen'e "Sözde sosyetik", "Bu kadar ego görmedik", "Ne yapsaydı masana çıkıp mı söyleseydi?" gibi tepki mesajları geldi.