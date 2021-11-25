Aslı Enver'den milyonluk hava! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlüler arasında yaygınlaşan elektrikli araba modasına güzel oyuncu Aslı Enver de katıldı.







Teknolojiye ayak uyduran ilk isim şarkıcı Berkay olmuştu.







Sevilen popçu, Porsche Taycan Turbo S arabasıyla öncülük yaparken daha sonra Aleyna Tilki ve Oğulcan Engin gibi ünlü isimler de otomobil tercihlerinde elektrikli arabaya yönelmişti.







Geçtiğimiz günlerde Meksika tatilinden renkli fotoğraflar paylaşan Aslı Enver, ülkeye döndü.







Önceki gün Etiler'de görüntülenen Enver, "Vallahi tatil çok güzeldi" dedi. Güzel oyuncunun yıllardır kullandığı lüks arabasını değiştirdiği görüldü.







Yeni aldığı Mercedes EQC 400 elektrikli arabasıyla görüntülenen Aslı Enver, gazetecilerin "Hayırlı olsun" dileklerine "Çok teşekkür ederim" yanıtını verdi. Güzel oyuncunun yeni elektrikli aracına 2 milyon TL ödediği öğrenildi.