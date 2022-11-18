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Masterchef Mehmet Yalçınkaya'yı esnaf lokantasından kovdular: 'Parasıyla değil mi'

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'yı esnaf lokantasından kovdular: 'Parasıyla değil mi'
18.11.2022 19:08 - Son Güncelleme: 18.11.2022 19:08

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Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan Mehmet Şef bir yandan babacan tavrıyla da kalpleri kazanıyor. MasterChef yarışmasında jüri olan Mehmet Yalçınkaya TikTok'ta yayınlanan bir video ile gündeme geldi. Mehmet Yalçınkaya'nın esnaf lokantasından kovulduğu iddiası sosyal medyayı salladı. İşte o görüntüler...

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