Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 17:25 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 17:45

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, Cadılar Bayramı kapsamında çocukluk idolü olan "Ay Savaşçısı" (Usagi Tsukino / Sailor Moon) karakterine büründü. Bekiroğlu, bu ikonik karaktere olan hayranlığını ifade ettiği paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"Bir Sürü Sarı Peruk Aldım"

Bileğinde Ay Savaşçısı'nın ikonik asasının dövmesi olan Bekiroğlu, karaktere olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: "Çocukluğumdan beri en sevdiğim anime karakteri Ay Savaşçısı'ydı. Genç yaşlarımda hep onun gibi hem güzel hem de güçlü olmayı hayal ederdim. Tıpkı onun gibi destansı bir aşk yaşamayı da… Bu hayal uğruna bir sürü sarı peruk aldım!"

Beğeni ve Yorum Yağmuru

Sosyal medya hesabında 1 milyon takipçisi olan Aslı Bekiroğlu, "Çok iyi taşıyor olmam ağır olmadığı anlamına gelmez" notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, oyuncuya "Sen artık çok oldun", "Bu ne güzellik" ve "En güzel Cadılar Bayramı kostümü" gibi övgü dolu yorumlar yağdırdı.

Cadılar Bayramı'nın En Dikkat Çeken Kostümü

Bekiroğlu'nun, çocukluk idolü olan Ay Savaşçısı karakterine bürünmesi, Cadılar Bayramı'nın en dikkat çeken kostümlerinden biri olarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.