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''Aşkın ilk busesinin bedeli'' Yeni fragman kan dondurdu! Feride'den Nalan'a dayak! Camdaki Kız 7 bölüm fragmanı izle

''Aşkın ilk busesinin bedeli'' Yeni fragman kan dondurdu! Feride'den Nalan'a dayak! Camdaki Kız 7 bölüm fragmanı izle
21.05.2021 23:02
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Feride'den Nalan'a dayak!...
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''Aşkın ilk busesinin bedeli'' Yeni fragman kan dondurdu! Feride'den Nalan'a dayak! Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz izleyenlerin kanları dondu. Nalan İle Sedat'ı dudak dudağa öpüşürken gören Feride bir de bunu gazete yapraklarında görünce Nalan'ı tahta sopayla dövüyor. Bununla yetinmeyen Feride, aldığı otlarla Nalan için bir karışım hazırlıyor. Karışımı içen Nalan, odasında yere yığılırken yardımına Muzo koşuyor. İşte Camdaki Kız 7 bölüm fragmanı...


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