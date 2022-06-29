Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide başrol oynayan Alp Navruz (31) ile Ayça Ayşin Turan'ın (29) arkadaşlıkları aşka dönmüştü. İlk zamanlar aralarında bir şey olmadığını ısrarla dile getiren ikili, birkaç ay önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

EV ARIYORLAR

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da ev aradığı haberleriyle gündeme gelmişti. İlişkilerinde ileriye dönük bir adım atan aşıklar, tatillerini birlikte geçirmek için Kaz Dağları'nda ya da Urla'da ev arayışına girdiği iddia edilmişti. Gözlerden uzak bir aşk yuvası isteyen ikili, istedikleri gibi bir ev bulamazsa arsa alıp kendileri inşa edecekler.

ÜNLÜ ÇİFT TATİLDE

Yaklaşık bir yıldır meslektaşı Alp Navruz ile birlikte olan ve mutlu bir ilişki yaşayan Ayça Ayşin Turan önceki gün, Bodrum'da bir otelde görüntülendi. Ünlü çift güneş kremlerini sürerek güneşlendi.

ŞAKALAŞTILAR

Alp Navruz, daha sonra denize girmek için otelin iskelesine doğru hareket etti. Sevgilisi Navruz ile denize girmek için yanına giden Ayça Ayşin Turan iskelenin merdivenlerinden inerek kendini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Alp Navruz, sevgilisi Ayça Ayşin Turan'a ayağıyla su atarak şakalaştı.

DENİZDE ROMANTİK ANLAR

Denizde romantik anlar yaşayan ünlü çift birbirlerini öpücüklere boğdu. Ayça Ayşin Turan bir ara sevgilisi Alp Navruz'un sırtına doğru çıkarak yüzdü. Ayça Ayşin Turan'dan önce denizden çıkan Alp Navruz sevgilisini yüzerken izledi.Bol bol denizde kalan ve yüzen Ayça Ayşin Turan güzelliği ve fit vücudu ile herkesi kendine hayran bıraktı.