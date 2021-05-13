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Aşk iddiaları ayyuka çıktı! Bodrum'da neler oluyor? Sibel Can - Emir Sarıgül ve Buket Aydın 3'lüsü Bodrum tatilinde!

Aşk iddiaları ayyuka çıktı! Bodrum'da neler oluyor? Sibel Can - Emir Sarıgül ve Buket Aydın 3'lüsü Bodrum tatilinde!
13.05.2021 12:40
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Magazin gündemine bomba gibi bir iddia düştü. İddiaya göre; bayram tatilinde soluğu Bodrum'da alan Sibel Can yaz sezonunu Emir Sarıgül'ün teknesinde açtı. Demir attıkları koyda çevredeki tekneler tarafından görülen ikili, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Yaşanan gelişme sonrası gözler Buket Aydın'a çevrildi. Emir Sarıgül uğruna eşinden boşanan Buket Aydın'da yaptığı paylaşımla Bodrum'da olduğunu takipçileriyle paylaştı. Aydın bununla da kalmayıp ayyuka çıkan aşk iddialarına yönelik ''Kişinin kalitesini kendisinin belirlemesi muazzam bir adalet'' paylaşımıyla göndermede bulundu.


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