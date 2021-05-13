Sibel Can'la tekne tatilinde olan Emir Sarıgül'e uğruna eşinden boşandığı Buket Aydın'dan bomba sözler! 'Kişini kendi kalitesini...'

Sibel Can'la tekne tatilinde olan Emir Sarıgül'e uğruna eşinden boşandığı Buket Aydın'dan bomba sözler! Buket Aydın ile yasak aşk yaşayan ve uğruna eşini ve çocuklarını bir kenarı bırakan Emir Sarıgül'ün Sibel Can ile bir dönem aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak ikili bu iddiayı yalanlamıştı. Magazin gündemine bomba gibi bir iddia düştü. İddiaya göre; bayram tatilinde soluğu Bodrum'da alan Sibel Can yaz sezonunu Emir Sarıgül'ün teknesinde açtı. Demir attıkları koyda çevredeki tekneler tarafından görülen ikili, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Yaşanan gelişme sonrası Buket Aydın'dan şoke eden bir paylaşım geldi.