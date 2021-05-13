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Sibel Can'la tekne tatilinde olan Emir Sarıgül'e uğruna eşinden boşandığı Buket Aydın'dan bomba sözler! 'Kişini kendi kalitesini...'

Sibel Can'la tekne tatilinde olan Emir Sarıgül'e uğruna eşinden boşandığı Buket Aydın'dan bomba sözler! Buket Aydın ile yasak aşk yaşayan ve uğruna eşini ve çocuklarını bir kenarı bırakan Emir Sarıgül'ün Sibel Can ile bir dönem aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak ikili bu iddiayı yalanlamıştı. Magazin gündemine bomba gibi bir iddia düştü. İddiaya göre; bayram tatilinde soluğu Bodrum'da alan Sibel Can yaz sezonunu Emir Sarıgül'ün teknesinde açtı. Demir attıkları koyda çevredeki tekneler tarafından görülen ikili, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Yaşanan gelişme sonrası Buket Aydın'dan şoke eden bir paylaşım geldi.

13.05.2021 12:13 - Son Güncelleme: 13.05.2021 12:57
Sibel Can'la tekne tatilinde olan Emir Sarıgül'e uğruna eşinden boşandığı Buket Aydın'dan bomba sözler! 'Kişini kendi kalitesini...'

Sibel Can'la tekne tatilinde olan Emir Sarıgül'e uğruna eşinden boşandığı Buket Aydın'dan bomba sözler! Magazin gündemine bomba gibi düşen tatil haberinin ardından Buket Aydın cephesinden bir atak geldi.

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Sibel Can'la tekne tatilinde olan Emir Sarıgül'e uğruna eşinden boşandığı Buket Aydın'dan bomba sözler! 'Kişini kendi kalitesini...'

Spiker Buket Aydın, Şişli'nin Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile bir yıllık ilişkisine son noktayı koydu. Kariyerine odaklanmak isteyen Buket Aydın, Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" baskılarına dayanamayıp ayrılık kararı aldı..

Sibel Can'la tekne tatilinde olan Emir Sarıgül'e uğruna eşinden boşandığı Buket Aydın'dan bomba sözler! 'Kişini kendi kalitesini...'

Ayrılık kararının ardından ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir dönem aşk iddialaryla gündeme gelen Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın birlikte tatile çıktığı iddia edildi.

Sibel Can'la tekne tatilinde olan Emir Sarıgül'e uğruna eşinden boşandığı Buket Aydın'dan bomba sözler! 'Kişini kendi kalitesini...'

2. Sayfa'nın haberine göre; Sibel Can'ın bayram tatili için soluğu Bodrum'da aldı. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, Buket Aydın'dan yeni ayrılan Emir Sarıgül'ün teknesinde yaz sezonunu açtı.

Sibel Can'la tekne tatilinde olan Emir Sarıgül'e uğruna eşinden boşandığı Buket Aydın'dan bomba sözler! 'Kişini kendi kalitesini...'

Demir attıkları koyda çevredeki tekneler tarafından görülen ikili, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.