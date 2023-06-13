Haberler Magazin Videoları Arzum Onan takvim.com.tr kameralarına yansıdı! Eski eşi Mehmet Aslantuğ hakkında bakın neler söyledi

Arzum Onan takvim.com.tr kameralarına yansıdı! Eski eşi Mehmet Aslantuğ hakkında bakın neler söyledi

Arzum Onan takvim.com.tr kameralarına yansıdı! Eski eşi Mehmet Aslantuğ hakkında bakın neler söyledi
13.06.2023 22:11 - Son Güncelleme: 14.06.2023 01:25

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:14
Sinem Kobal'ın hem tarzı hem...
Magazin 00:06
Survivor Nagihan Karadere'nin...
Magazin 00:13
"Serap Hanım elinize yüzünüze...
Magazin 00:14
Alişan’dan nazar boncuklu...
Magazin 00:10
Burak Özçivit’in biricik eşi...
Magazin 00:18
Nihat Doğan, Mauro Icardi'yle...
Magazin 00:33
Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı...
Magazin 08:45
Selami Şahin 'taciz'...
Magazin 06:42
Mehmet Aslantuğ yeni aşka...
Magazin 01:36
Hadise’nin göğüs dekoltesine...
Magazin 00:15
Rüzgar Erkoçlar bakın şimdi ne...
Magazin 00:06
Mine Tugay ''Ay çok tatlı''...

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile 29 Mayıs'ta 27 yıllık evliliğini sonlandırdı. Adliyeye el ele gelen çift, hem boşanma sürecinde hem de sonrasında ortaya atılan iddialarla sık sık gündem oldu. Son olarak Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen ikiliden Arzum Onan, katıldığı bir davette takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın objektifine yansıdı. Soruları yanıtlayan ünlü isim, eski eşi hakkında çıkan aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu. İşte Arzum Onan'ın o açıklaması...

Magazin Videoları
SON DAKİKA