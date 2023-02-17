Armağan Çağlayan’dan Taha Duymaz sözleri: ‘’Kelebek oldu, uçtu… Çok üzgünüm… Yattığı yer incitmesin…’’

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 12 gün boyunca enkaz altında olup olmadığı merak edilen Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberin ardından Armağan Çağlayan, ‘’Taha’nın cansız bedeni ulaşılmış. Bu çekimde tanışmıştık. Çok saygılı, çok ürkek bir çocuktu. Ailesini geçindirmek için çabalıyordu. Çekimde “Artık istediğim gibi yaşamak istiyorum. İnsanın ömrü kelebek gibi” demişti… Kelebek oldu, uçtu… Çok üzgünüm…. Yattığı yer incitmesin….’’ açıklamasıyla duygularını paylaştı.