Hatay'da ailesiyle depreme yakalanan Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın cenazelerine ulaşıldı.Taha Duymaz'ın arkadaşı Ragıb Narin,

Instagram hikaye bölümünde "Başımız sağolsun" mesajını paylaştı.

Dilan Polat da bir video paylaşarak, "Cenazelerini görmüş ablası; Melek varmış, yanında Umut, diğer yanında da Taha varmış. Hepsini teker teker çıkarıyorlar. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'da doğdu. Taha Duymaz, Youtube'da yayınladığı videolar ile dikkat çekti. Taha Duymaz, yemek videoları ile binlerce kişiye erişti.