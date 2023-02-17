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TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ? Vefat haberini Dilan Polat duyurdu! ''Cenazelerini görmüş...'' Kardeşleriyle birlikte hayatını kaybetti! | SON DAKİKA

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ? Vefat haberini Dilan Polat duyurdu! ''Cenazelerini görmüş...'' Kardeşleriyle birlikte hayatını kaybetti! | SON DAKİKA
17.02.2023 14:12 - Son Güncelleme: 17.02.2023 14:25

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Son dakika haberi... Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldı! Arkadaşı Ragıb Narin'den gelen acı haberle genç ismin sevenleri kahroldu. Hatay'da göçük altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren haber alınamıyordu. Depremin 12. gününde Sosyal Medya Fenomenleri Dilan Polat ve Ragıb Narin acı haberi Instagram hesaplarından duyurdu. Taha Duymaz'ın cesedine arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı göçükün altında kardeşleri Umut ve Melek'in yanında ulaşıldığı belirtildi. Acı haber sonrası Taha'nın çektiği ''Az yaşayacağımı düşünüyorum'' videosu yürekleri dağladı.

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Hatay'da ailesiyle depreme yakalanan Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın cenazelerine ulaşıldı.Taha Duymaz'ın arkadaşı Ragıb Narin,
Instagram hikaye bölümünde "Başımız sağolsun" mesajını paylaştı.

Dilan Polat da bir video paylaşarak, "Cenazelerini görmüş ablası; Melek varmış, yanında Umut, diğer yanında da Taha varmış. Hepsini teker teker çıkarıyorlar. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?
Taha Duymaz, 1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'da doğdu. Taha Duymaz, Youtube'da yayınladığı videolar ile dikkat çekti. Taha Duymaz, yemek videoları ile binlerce kişiye erişti.

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