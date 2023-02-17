Son dakika haberi... Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldı! Arkadaşı Ragıb Narin'den gelen acı haberle genç ismin sevenleri kahroldu. Hatay'da göçük altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren haber alınamıyordu. Depremin 12. gününde Sosyal Medya Fenomenleri Dilan Polat ve Ragıb Narin acı haberi Instagram hesaplarından duyurdu. Taha Duymaz'ın cesedine arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı göçükün altında kardeşleri Umut ve Melek'in yanında ulaşıldığı belirtildi. Acı haber sonrası Taha'nın çektiği ''Az yaşayacağımı düşünüyorum'' videosu yürekleri dağladı.