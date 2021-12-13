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Arka Sokaklar 608. bölüm 2. fragmanı: Rıza Baba, ekiple yollarını ayırıyor!

Arka Sokaklar 608. bölüm 2. fragmanı: Rıza Baba, ekiple yollarını ayırıyor!
13.12.2021 18:22

OTOMATİK OYNAT

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Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar 607. bölümüyle nefes kesti. Merakla beklenen 608. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Rıza Baba, Mesut hariç tüm ekibi toplayarak can sıkıcı haberi verir. Selin'in kaçırılma olayında ekibin kendisinden izinsiz hareket etmesine içerleyen Rıza Baba, emeklilik işlemlerini yaptığını ve ekip ile yollarının ayrıldığını söylüyor. Ekip, Rıza Babayı ilk kez bu kadar kesin konuştuğunu görüp şaşkınlıkla arkasından bakakalır. Bu sırada Gazi'nin Yeri'ne narkotik şube baskın yapar. İhbar üzerine gelen ekip, buldukları uyuşturucu sonrası Mesut'u gözaltına alır. Mesut, bunun bir kumpas olduğunu gayet iyi bilir. Narkotik polislerinin kelepçe takmasını sıkıntı etmeden teslim olur.

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