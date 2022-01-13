Anıtkabir'de bahriye subayının Bülent Ersoy'a şemsiye tutması! MSB'den o görüntüye inceleme!

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret etti.
SAYGI DURUŞU İÇİN AYAĞA KALKTI
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'un, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.
ŞEMSİYE TUTAN SUBAY
Öte yandan sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI
Görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Birçok kullanıcı görüntüye tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise sanatçının hasta olduğunu iddia ederek Ersoy'u savundu.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.