"Allahu Ekber yerine 'Oley, Mon Dieu' mü deseydiler?" Murat Kekilli açtı ağzını yumdu gözünü!

"ALLAHU EKBER YERİNE 'OLEY, MON DİEU' MÜ DESEYDİLER?"

Murat Kekilli açtı ağzını yumdu gözünü.

Adanalı ünlü şarkıcı Murat Kekilli, asrın felaketinde enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında "Allahu Ekber" diye atılan nidaları eleştiren kişileri attığı tweetle topa tuttu. Kekilli, "Biz, Müslüman bir toplumuz. Günler sonra enkaz altından çıkan ve onu kurtaran kişi adeta bir mucizeyle karşılaşıyor.

Ve bu mucize üzerine inancımız gereği doğal olarak şükrünü 'Allahu Ekber' diyerek dile getiriyor. Bu gayet normal. Enkaz altından kurtulan veya o ana şahit olan kişiler 'Oley mi?' demesi gerekiyor? Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli? Anlamamış değilim. Eleştirileri duyunca resmen küçük dilimi yuttum" dedi.

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, önceki gün resmi Twitter hesabından; "Orduya peygamber ocağı denilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Savaşlara en ön safta giderken "Allahu Ekber" diyerek gidiyoruz. Siz neyin mücadelesini veriyorsunuz, kimin nurunu söndürmeye çalışıyorsunuz kansızlar?" diyerek serzenişte bulundu. Kekilli'nin paylaşımı 600 binden fazla görüntülenirken 21 bine yakın beğeni aldı.

Kimi sanatsever ünlü şarkıcıyı desteklerken kimi vatandaş eleştiride bulundu. Murat Kekilli depremde enkaz altında kalanların kurtarılırken "Allahu Ekber" diye tekbir getirilmesini yönelik eleştirilere karşı attığı tweet hakkında özel açıklamalarda bulundu. İşte Sabah'ın haberine göre o açıklama...

"BURAYA KADARMIŞ DEDİM"

Daha önce 1998 yılında Adana-Ceyhan, 1999 yılında da Marmara depremini bizzat yaşadığını söyleyen Murat Kekilli, "Ama 6 Şubat 2023 depremi çok farklı bir şeydi. Bu felaket yüzyılın değil, insanlık tarihini gördü en büyük felaketlerden birisidir. Tarihin en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Depreme Adana'daki bir otel odasında yakalandım.""Deprem başlayınca 'Buraya kadarmış' dedim ve inancım gereği 'Allahu Ekber' diye bağırdım. Deprem bunu bana dedirtti. Müslümanız, inancımız gereği kurtuluşumuzun şükrü olarak Allahu Ekber dememizden normal bir şey yok. Bunda kızacak ne var? Anlamadım, çok şakınım… Tekbirden muzdarip olan inançsız bir insandır. Attığım tweetin arkasındayım. Düşüncelerim de asla bir değişiklik yok" diye konuştu."KÜÇÜK DİLİMİ YUTTUM"

Allahu Ekber nidalarını eleştirenleri duyunca adeta küçük dilini yuttuğunu söyleyen Kekilli, "Enkaz altından çıkarılan her vatandaşımız büyük bir mucizedir. Burası Müslüman bir toplum, hayatı kurtulan bir kişinin 'Allah u Ekber' diye tekbir getirmesi gayet normaldir."Neden bundan hayıflanılıyorlar ki? Kurtulan kişi 'Allah beni bağışladı' diyerek şükrünü dile getiriyor ve 'Allahu Ekber' diyor. Tekrar söylüyorum biz, Müslüman bir toplumuz nasıl bir nida atmamız gerekiyor? 'Oley!' mi diyeceğiz? veya Fransızcada "mon Dieu" diye tabir edilen "Aman tanrım" mı demeliyiz? Yoksa mitolojideki 'Ulu Odin aşkına mı?' Ne dememiz gerekiyor? Kurtulan ve kurtaran insan bir mucizeye tanık olmuş; Müslüman inancı gereği Allah u Ekber diyor. Bunda kızacak ne var ki? Bu şükürden art niyetli, kötü insanlar muzdarip olur. Bu konu siyaset üstü bir konudur. Afette siyaset olmaz, çok çirkin" dedi.

"ODUN KIRDI, ATEŞ YAKTI"

Öte yandan Adanalı sanatçı Murat Kekilli, asrın felaketinde depremzedelere yardım etmek için günlerdir, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bulunuyor. Depremin ilk gününden beri bölgedeki insanlara moral ve motivasyon sağlamaya çalışan ünlü sanatçı Kekilli, çetin geçen kış mevsiminde canla başla arama kurtarma çalışmalarına katılan kişilerin ısınması için odun kırarak yardım ediyor. Eline aldığı balyozla odun paletlerini tek tek kıran Kekilli, afet koordinasyon merkezinde ateş yakarak çalışan kişilerin ısınmasını sağlıyor.Kekilli; "Amacımız hayatlarının en zor dönemlerinde en zor sınavlarını veren insanları yalnız bırakmamaktı. Beraber üşüyüp, beraber ısınalım dedim" diye konuştu.