Bestemsu Özdemir'in zor anları! Canlı yayında birden gözyaşlarına boğuldu

Bestemsu Özdemir'in gözyaşları! Türkiye Tek Yürek canlı yayınında kendini tutamayınca Acun Ilıcalı devreye girdi. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından afet bölgeleri için ortak yayında bağış topladı. Eda Ece makyajsız haliyle gündeme gelirken Bestemsu Özdemir ise gözyaşlarıyla duygulandırdı. Ünlü ismin ağladığını gören Acun, "Bestemsu çok ağlıyor, çok duygulandı orada da biz de öğrensek aslında" dedi. Bestemsu ise "Olayın fazla içinde bulundum o yüzden de zorlanıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.