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'Allah bizi ölene kadar ayırmasın' EDHO'ya veda eden Haşmet Façalı'nın eşine bakın! İşte Turgut Tunçalp'in eşi İlayda...

'Allah bizi ölene kadar ayırmasın' EDHO'ya veda eden Haşmet Façalı'nın eşine bakın! İşte Turgut Tunçalp'in eşi İlayda...
25.05.2021 16:25
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EDHO'ya veda eden Haşmet Façalı'nın eşine bakın! Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan ev 6 sezondur aynı heyecanla izleyicileri ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. yeni bölümü ile yine ekran başına kilitleyecek. Son bölümde dizide kızı Didem rolünü canlandıran Gizem Arıkan'ın vedasının ardından baba Haşmet façalı'nın intikam duygusu kabardı. Canı pahasına kızının canını alanların karşısına dikilen Haşmet Façalı'nın vurulmasının ardından EDHO yeni bölümde başarılı oyuncunun yer alıp almayacağı merak konusu... İddialara göre diziye veda eden Turgut Tunçalp kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Turgut Tunçalp'in eşi İlayda Atmaca'yı görenler ise hayran kaldı. İşte 'Allah bizi ölene kadar ayırmasın' diyen Turgut Tunçalp'in eşi İlayda...


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