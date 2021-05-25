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EDHO'ya veda eden Haşmet Façalı'nın eşine bakın! İşte 'Allah bizi ölene kadar ayırmasın' diyen Turgut Tunçalp'in eşi İlayda...

EDHO'ya veda eden Haşmet Façalı'nın eşine bakın! Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan ev 6 sezondur aynı heyecanla izleyicileri ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. yeni bölümü ile yine ekran başına kilitleyecek. Son bölümde dizide kızı Didem rolünü canlandıran Gizem Arıkan'ın vedasının ardından baba Haşmet façalı'nın intikam duygusu kabardı. Canı pahasına kızının canını alanların karşısına dikilen Haşmet Façalı'nın vurulmasının ardından EDHO yeni bölümde başarılı oyuncunun yer alıp almayacağı merak konusu... İddialara göre diziye veda eden Turgut Tunçalp kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Turgut Tunçalp'in eşi İlayda Atmaca'yı görenler ise hayran kaldı. İşte 'Allah bizi ölene kadar ayırmasın' diyen Turgut Tunçalp'in eşi İlayda...

25.05.2021 09:56 - Son Güncelleme: 25.05.2021 10:26
EDHO'ya veda eden Haşmet Façalı'nın eşine bakın! İşte 'Allah bizi ölene kadar ayırmasın' diyen Turgut Tunçalp'in eşi İlayda...

EDHO'ya veda eden Haşmet Façalı'nın eşine bakın! Atv'nin efsane dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde diziye veda etmesi beklenen Haşmet Façalı karakterine hayat veren Turgut Tunçalp sosyal medya gündeminde...

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EDHO'ya veda eden Haşmet Façalı'nın eşine bakın! İşte 'Allah bizi ölene kadar ayırmasın' diyen Turgut Tunçalp'in eşi İlayda...

Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu 12 Mayıs 1976'da dünyaya geldi. EDHO'daki Haşmet Façalı karakteri ile gönüllerde taht kuran Turgut Tunçalp'in eşi İlayda Atmaca'yı görenler hayran kaldı.

EDHO196. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

EDHO'ya veda eden Haşmet Façalı'nın eşine bakın! İşte 'Allah bizi ölene kadar ayırmasın' diyen Turgut Tunçalp'in eşi İlayda...

İşte 2019 yılında dünyaevine giren Turgut Tunçalp ve eşi eşi İlayda Atmaca başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

EDHO'ya veda eden Haşmet Façalı'nın eşine bakın! İşte 'Allah bizi ölene kadar ayırmasın' diyen Turgut Tunçalp'in eşi İlayda...

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EDHO'ya veda eden Haşmet Façalı'nın eşine bakın! İşte 'Allah bizi ölene kadar ayırmasın' diyen Turgut Tunçalp'in eşi İlayda...

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