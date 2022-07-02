Algı Eke tatilden paylaştı! Yarı ıslak mayosuyla sosyal medyayı salladı

Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye Gülbayır karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Algı Eke, Nasipse Olur filminin bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Günfer karakterini canlandırdığı filmde sergilediği performansla dikkat çeken Eke'nin sosyal medya paylaşımları da çok konuşuldu. Tatile çıkan Eke'nin son olarak yayınladığı mayolu pozuna ise beğeni yağdı. Yarı ıslak mayosuyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Algı Eke'nin sosyal medyaya damga vuran kumsal pozları...