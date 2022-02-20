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Aleyna Tilki temizlik yaptığı anları paylaştı!

Aleyna Tilki temizlik yaptığı anları paylaştı!
20.02.2022 01:39 - Son Güncelleme: 20.02.2022 01:48

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Genç popçu Aleyna Tilki, oyuncu Serel Yereli’yi Londra’daki evinde ziyaret etti. Son dönemlerde sosyal medya hesaplarında birbirlerine yaptıkları yorumlarla dikkat çeken ikiliden Aleyna Tilki, Yereli ile birlikte geçirdikleri vakitten bol bol paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sosyal medyada art arda paylaşımlarda bulunan Tilki, önce Serel Yereli’nin evini temizledikleri anlara ait görüntüleri yayınladı. Tilki, sonra ise Yereli ile yatakta verdiği pozu paylaştı. İşte Aleyna Tilki’nin sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

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