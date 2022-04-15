Aleyna Tilki hakkında Erol Köse'den olay sözler: "Cümle aleme donunu göstermek zorunda kaldıysa..."
Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek'in hayranlık duyduğu Aleyna Tilki hakkında Erol Köse'den çok konuşulacak sözler geldi. Erol Köse yeni klibinde iddialı anlara imza atan Aleyna Tilki'yi topa tuttu. Köse, motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp iç çamaşırlarıyla kalan Aleyna Tilki için bakın neler söyledi.
"DONUNU GÖSTERMEK ZORUNDA KALDIYSA..."
Aleyna Tilki hakkında Erol Köse'den çok konuşulacak sözler geldi. "Take It Or Leave It" adlı şarkısında motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp fırlattı Tilki... İç çamaşırlarıyla motor üzerinde kalan Aleyna Tilki'ye Erol Köse bakın neler söyledi.
Erol Köse açıklamasında "Aleyna Tilki cümle aleme Ramazan günü donunu göstermek zorunda kaldıysa kariyeri yerle bir olmuştur. İngilizce 3 single yapmıştır. Hiç biri tutmamıştır. Daha önce bu kızımızın 100 milyonlarca dinlenmiş klipleri, patlamış şarkıları vardır. Ama İngilizce sevdasına son 3 yıl ve birazda ekibini dinlemeyip 'ben oldum artık' havasına girince yerle bir olmuştur. Ve söz dinlememektedir. Ne menajerini ne de basın danışmanını dinlememektedir. Ben her şeyi bilirim deyince işte bildiğin bu."
"Şimdi bu şuraya geliyor 'İşte Gülşen o kadar açtıysa ben daha ilerisine giderim. Güzelim bir sonraki etabınızı zaten ahlak polisi huzurunda yapacaksınız. Bu ne ya? Bakın erotizm ile pornografi birbirinden farklıdır. Bu çiğ. Türk gençleri senin donunu niye görsün ya? Bu kostüm falan değil bu don kardeşim. Bu gördüğüm Aleyna Tilki' nin çaresizliğidir" dedi.
Aleyna Tilki, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde İngilizce şarkısı için çektiği klipten görüntüler yayınlamıştı. Katıldığı programda genç popçunun haberinin yayınladığı sıralarda Yaşar İpek, canlı yayında genç popçu Aleyna Tilki'ye olan hayranlığını dile getirdi.
"DÜNYA AHİRET KARDEŞİM DEĞİL"
Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek'ten kendisinden 19 yaş küçük Aleyna Tilki'ye ağızları açık bırakan hayranlık!