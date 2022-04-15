Aleyna Tilki hakkında Erol Köse'den olay sözler: "Cümle aleme donunu göstermek zorunda kaldıysa..."

"Şimdi bu şuraya geliyor 'İşte Gülşen o kadar açtıysa ben daha ilerisine giderim. Güzelim bir sonraki etabınızı zaten ahlak polisi huzurunda yapacaksınız. Bu ne ya? Bakın erotizm ile pornografi birbirinden farklıdır. Bu çiğ. Türk gençleri senin donunu niye görsün ya? Bu kostüm falan değil bu don kardeşim. Bu gördüğüm Aleyna Tilki' nin çaresizliğidir" dedi.