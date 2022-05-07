Aleyna Tilki sahnede coştu! Kalça dansı çok konuşuldu

Aleyna Tilki sahnede coştu! Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısını sevenleriyle buluşturmuş ve motor üstünde yarı çıplak kaldığı klibi çok konuşulmuştu. Birçok kişinin tepkisini çeken Aleyna'ya ilk destekler ise annesi Havva Öztel ve meslektaşı Gülşen'den gelmişti. Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki bu kez konserinde yaptığı kalça dansıyla çok konuşuldu. Genç şarkıcının o anları sosyal medyaya damga vurdu. İşte Aleyna Tilki'nin twerk yaptığı o anlar...