Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, önceki gün yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü. Son albümü "Ajda" için verdiği pozlarla olay yaratan Süperstar'ın yaşı yeniden gündem olmuştu.

75 yaşındaki Pekkan'ın aslında 82 yaşında olduğu iddia edilmişti. Uzun süredir gündemden düşmeyen "Yaş" polemiğine Süperstar'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan'dan esprili bir yorum geldi.

Semiramis Hanım, ablasının Osmanlı padişahlarından 3. Selim'le yan yana getirilmiş Photoshop'lu fotoğrafını paylaştı. Komik kareye "Osmanlı arşivinde bulunmuş. Gizli bilgiymiş" notu düşen küçük Pekkan, herkesi güldürdü. Semiramis Pekkan'a "Espride tarih yazdın" yorumları yapıldı.

ABLASINI ARŞİVDEN BULDU!

Semiramis Pekkan, esprili kişiliğini yine gösterdi.

GERÇEK YAŞI 82 Mİ?

75 yaşında olduğu bilinen Ajda Pekkan'ın gerçekte 82 yaşında olduğu iddiası geçtiğimiz günlerde gündemi sallamıştı.