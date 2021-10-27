İzzet Yıldızhan'dan canlı yayında kızlarına ''Flört'' ayarı: ''Kızlarımın eş seçme şansı yok''

TV 8'de yayınlanan 2. Sayfa programının bugünkü konuğu, türkücü İzzet Yıldızhan oldu.

3 kez evlilik yapan İzzet Yıldızhan, programda kalabalık ailesinden bahsetti.

İki kız, yedi de erkek babası olan ve 15 çocuklu bir ailede büyüyen Yıldızhan, "İnşallah biz de 15 çocuk yapacağız." sözleriyle birkaç çocuk daha istediğini söyledi.

Kızları hakkında konuşan Yıldızhan, evlilik ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görücü usulü evliliğe sıcak baktığını belirten Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı:

"Onların böyle bir eş seçme şansları yok, karşıma birini getirecek şansları yok. Bizde öyle şeyler yok.

Benim kızlarım flört hayatı yaşayamaz. Flörtün bir sınırı vardır, ailelerin gözetiminde olabilir. Ben böyle doğru buluyorum. Flört edilmemeli.