İzzet Yıldızhan'dan canlı yayında kızlarına ''Flört'' ayarı: ''Kızlarımın eş seçme şansı yok''

TV 8'de yayınlanan 2. Sayfa programının bugünkü konuğu, türkücü İzzet Yıldızhan oldu. 3 kez evlilik yapan ve İki kız, yedi de erkek babası olan İzzet Yıldızhan programda çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Görücü usulü evliliğe sıcak baktığını belirten Yıldızhan; "Onların böyle bir eş seçme şansları yok, karşıma birini getirecek şansları yok. Benim kızlarım flört hayatı yaşayamaz. Flörtün bir sınırı vardır, ailelerin gözetiminde olabilir. Flört edilmemeli.'' dedi. İşte İzzet Yıldızhan'ın kızlarının eş seçme hakkıyla yaptığı açıklamanın videosu...