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Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan nişanlısını öpmelere doyamadı! Nesrin Cavadzade'nin bu halini hiç görmediniz

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan nişanlısını öpmelere doyamadı! Nesrin Cavadzade'nin bu halini hiç görmediniz
27.10.2021 11:11
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ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ferit karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gökhan Alkan, dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Nesrin Cavazade ile ilgili çıkan ayrılık iddialarına noktayı koydu. Haklarında sık sık ayrıldıkları yönünde haberler çıkan çift her seferinde sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraf paylaşarak haberleri yalanladı. Son olarak da Alkan, sevgilisini öpücüklere boğduğu romantik karelerini sosyal medyadaki kişisel hesabından paylaştı. Evlilik kararı alan çiftin o paylaşımlarını görenler her ikisini de övgüye boğdu. Öte yandan fotoğrafta dikkat çeken bir detay ise güzel oyuncunun kıyafeti oldu. Genellikle elbise tercih eden Nesrin Cavazade bu kez spor bir kombinle görüntülendi.

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