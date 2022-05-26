Ajda Pekkan sahnede coştu! Erkek seyircisi “Göremedik” deyince bir anda elbisesini kaldırdı

76 yaşındaki Ajda Pekkan'dan bomba hareket! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, son olarak İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne aldı. Sahne performansıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ajda Pekkan'ın, bir erkek seyircisinin "Göremedik" diye bağırması üzerine elbisesini kaldırması ise konsere damga vurdu. O anlar kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Pekkan için bir sosyal medya kullanıcısı "Açmayan bir sen kaldın" ifadelerini kullanırken bir başkası kalp emojisiyle "Superstar" yorumunda bulundu. İşte Ajda Pekkan'ın sosyal medyayı ikiye bölen o anları...