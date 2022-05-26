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Yasemin Allen jartiyerli yatak paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Ünlülerden yorum yağdı!

Yasemin Allen jartiyerli yatak paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Ünlülerden yorum yağdı!
26.05.2022 09:35

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Yasemin Allen jartiyerli paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Meslektaşı Tolga Güleç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, önce bacak bacak üstüne atarak yatakta verdiği iddialı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Allen daha sonra ise siyah jartiyeriyle paylaşımda bulundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği pozlara Ceren Monay, Melisa Şenolsun, Hazar Ergüçlü'den de yanıt gecikmedi. İşte Yasemin Allen'in o pozları...

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Yasemin Allen jartiyerli paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Yatak pozuna ünlülerden yorum yağdı! Melisa Şenolsun, Hazar Ergüçlü...

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