Ajda Pekkan ile Hakan Altun sevgili mi? İşte Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşkı hakkında ilk açıklama!

Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun arasındaki aşk iddiaları magazin gündemine bir anda bomba gibi düştü. Seren Serengil, 74 yaşındaki Ajda Pekkan ve 48 yaşındaki Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi. Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşkı için ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Hakan Altun kimdir, kaç yaşında? Hakan Altun yaşı magazin dünyasının merak konusu oldu. Süperstar Ajda Pekkan'ın, tanınmış sanatçı Hakan Altun'la gözlerden uzak bir aşk yaşadığı iddia edildi. İkili arasındaki yaş farkı dikkat çekiyor. Ajda Pekkan'ın sevgilisinden ihanet gerekçesiyle ayrılmasıyla ilgili konuşan Seren Serengil, Süperstar hakkında yeni bir aşk iddiasında bulundu. Peki Hakan Altun kimdir, kaç yaşında?

AJDA PEKKAN – HAKAN ALTUN AŞK İDDİASI!

Canlı yayında açıklama yapan Serengil, Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un şimdilerde flört ettiğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Seren Serengil, "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.

HAKAN ALTUN KİMDİR?

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Altun aslen Siirtlidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimini, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Askerliğini yaptığı Ankara'da besteci yönünü keşfeden Hakan Altun, 1998 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Sanatçı ilk albümündeki "Hani Bekleyecektin" adlı şarkısı ile o dönem büyük bir çıkış yakalamıştı. Birçok sanatçı ile çalışan ve bestelere imza atan Hakan Altun, ud, cümbüş vegitar çalmaktadır.

AJDA PEKKAN HAKAN ALTUN YAŞ FARKI KAÇ?

Ayşe Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946'da İstanbul'da Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde doğdu.

Pekkan 74 yaşındadır. Ajda Pekkan Hakan Altun arasında 26 yaş farkı bulunuyor.