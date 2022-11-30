Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ünlendikten sonra bir çok programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin ''İlk defa bu kadar açık anlatıyorum'' diyerek ekran önünde itirafta bulundu. Ergin daha önce verdiği bir röportajında ''Ben yuvada büyümüş, yalnız başına genç bir kızdım. Bir eve, bir yuvaya ihtiyacım vardı. Kızımın babası Yavuz ve kayınvalidem, boşluklarımı dolduracak insanlardı..." diyerek tüyoyu vermişti. Bu kez içini döktü. İşte yetimhanede büyüyen Nursel Ergin'in anlatırken gözyaşlarına boğulduğu acı dolu hayat hikayesindeki ''Anne'' detayı...