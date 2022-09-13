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Ahsen Eroğlu kumsaldan bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Ahsen Eroğlu kumsaldan bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Sosyal medya onu konuştu
13.09.2022 20:46 - Son Güncelleme: 13.09.2022 20:46

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Kadrosunda Deniz Can Aktaş, Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ayşe Nil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle yıldızı parlayan Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bikinili pozlarını art arda Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal haliyle kumsalda poz veren Eroğlu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Ahsen Eroğlu'nun o pozları...

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