Nadide Sultan’dan yıllar sonra gelen itiraf: ‘’Hatırlamak istemiyorum’’

Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah, Fatih Ürek gibi ünlü isimlere vokallik yapan ve 'Konyalım' şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nadide Sultan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 2014 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Kaan adında bir evladı olan Sultan, geçen günlerde de verdiği bir röportajla gündem oldu. Alişan hakkında söyledikleriyle günlerce konuşulan ünlü şarkıcı, şimdi ise kendisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşadıklarını anlatan Nadide Sultan'ın açıklamaları yürek yaktı.