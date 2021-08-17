Haberler Magazin Videoları ’Ahlaksızlık diz boyu’’ Hande Erçel’in mini şortlu pozlarına tepki yağdı! Düğmelerini açıp…

’Ahlaksızlık diz boyu’’ Hande Erçel’in mini şortlu pozlarına tepki yağdı! Düğmelerini açıp…

’Ahlaksızlık diz boyu’’ Hande Erçel’in mini şortlu pozlarına tepki yağdı! Düğmelerini açıp…
17.08.2021 01:42 - Son Güncelleme: 17.08.2021 01:47
Ana Sayfa 05:59
Fatih Terim'den Marcao ve...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:35
Ayşe Tolga’nın estetiksiz...
Ana Sayfa 01:17
Nurseli İdiz'in kızını...
Ana Sayfa 01:43
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:09
TSK'nin 'Hafif Alaşımlı Sabit...
Ana Sayfa 00:28
Damla Sönmez bikinili...
Ana Sayfa 01:27
Afganistan’dan gelen...
Ana Sayfa 00:35
4 PKK’lı terörist hava...
Ana Sayfa 02:40
Demet Özdemir çiçekli bikinisi...
Ana Sayfa 11:03
Taliban Sözcüsü Shaheen:...
Ana Sayfa 00:44
Sevcan Orhan'ın ağzı...

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum’da alan Hande Erçel, yeşil bikinisi ile objektiflere yansımış ve çok konuşulmuştu. Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Erçel şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Mini şortu ve oldukça iddialı kırmızı üstüyle objektif karşısına geçen oyuncu, verdiği cesur pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Erçel’in paylaşımı sosyal medyada gündem olurken birçok Instagram kullanıcısı, oyuncunun pozlarına tepki gösterdi. İşte Hande Erçel’in o pozları...


Birçok sosyal medya kullanıcısı da oyuncunun pozlarına tepki gösterdi. Erçel'in tarzının yanı sıra poz verme şekli de eleştirildi.

Erçel için "Sapıttı", "Ahlaksızlık diz boyu. Bu da bozdu kendini, maalesef", "Hiç güzel görüntü değil, iyice açıldı bu da" yorumları yapıldı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA