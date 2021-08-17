’Ahlaksızlık diz boyu’’ Hande Erçel’in mini şortlu pozlarına tepki yağdı! Düğmelerini açıp…

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum’da alan Hande Erçel, yeşil bikinisi ile objektiflere yansımış ve çok konuşulmuştu. Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Erçel şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Mini şortu ve oldukça iddialı kırmızı üstüyle objektif karşısına geçen oyuncu, verdiği cesur pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Erçel’in paylaşımı sosyal medyada gündem olurken birçok Instagram kullanıcısı, oyuncunun pozlarına tepki gösterdi. İşte Hande Erçel’in o pozları...

Birçok sosyal medya kullanıcısı da oyuncunun pozlarına tepki gösterdi. Erçel'in tarzının yanı sıra poz verme şekli de eleştirildi.

Erçel için "Sapıttı", "Ahlaksızlık diz boyu. Bu da bozdu kendini, maalesef", "Hiç güzel görüntü değil, iyice açıldı bu da" yorumları yapıldı.