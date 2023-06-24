Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir öpüşürken yakalandı! İşte o görüntüler

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir öpüşürken yakalandı! Kaçamak tekne tatili ifşa oldu ihanet iddiası ayyuka çıktı gözler Mert Yazıcıoğlu'na çevrildi. 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde ayrılan ve adı ihanet iddialarına karışan Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile çıktığı Göcek tatilinde yakayı ele verdi. 'Arkadaşız' diyen ikilinin aşkı resmen belgelendi, o görüntüler gündeme bomba gibi düştü. İşte Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in dudak dudağa yakalandığı anlar...