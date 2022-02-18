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Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! İşte o paylaşımı...

Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! İşte o paylaşımı...
18.02.2022 23:20

OTOMATİK OYNAT

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Dünyaca ünlü model Adriana Lima, beş yıl evli kaldığı Sırp basketbolcu Marko Jaric'le 2014 yılında yollarını ayırmıştı. Marko Jaric'le yaptığı evlilikten Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan ünlü model, özellikle Metin Hara ve Emir Uyar'la yaşadığı aşklarla ülkemizde sık sık gündem olmuştu. Şimdilerde yapımcı Andre Lemmers birlikte olan Lima cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İki çocuk annesi, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu. Müjdeli haberi Lemmers'e yatakta veren Berzilyalı modelin o paylaşımı ise çok konuşuldu. İşte üçüncü bebeğine hamile olan Adriana Lima'nın o paylaşımı...

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