Acun Ilıcalı'nın sürat teknesine binen Beren Saat ve Kenan Doğulu fena ti'ye alındı! 'Elektrik çarpmışa dönen Kenan mı?'

08.09.2020 09:53

Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde yolculuk yaptığı anların videosunu paylaştı. Doğulu'nun, 'Acun bizi biraz gezdirdi' notuyla paylaştığı video kısa süre içerisinde hızla yayılırken, sosyal medya kullanıcıları ikiliyi fena ti'ye alındı! Bir dargın bir barışık evlilikleri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar derken Beren ve Kenan çifti farklı bir şekilde magazin gündeminde yer aldı. Daha birkaç ay önce boşanmaları an meselesi olan çift, Bodrum'da Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Acun'un sürat teknesinde yolculuk yapan çiftin halleri sosyal medyada, 'Elektrik çarpmışa dönen Kenan mı?', 'Bu gösteriş neden?' şeklinde yorumlar aldı. Ardından Bodrum'daki evinde kızı Melisa'nın videosunu paylaşan Acun Ilıcalı'nın evi de dikkat çekti...

Kenan Doğulu'nun sosyal medyada paylaştığı videoda, Acun Ilıcalı'nın sürat teknesini kullandığı sırada yanındaki Beren Saat ile eğlendiği anlar kameraya yansıdı. Yapıtğı paylaşımı "Acun bizi biraz gezdirdi" notuyla paylaşan Doğulu ve eşi Beren Saat fena ti'ye alındı.

''ELEKTRİK ÇARPMIŞA DÖNEN KENAN MI?'

Kenan'ın paylaşımına, 'Bu gösteriş neden?', ''Elektrik çarpmışa dönen Kenan mı?', 'O Ses Türkiye jürisi belli oldu', 'Acun gezdiriyorsa vardır bir nedeni' şeklinde yorumlar yapıldı.

Acun Ilıcalı, sürat teknesi ile Beren Saat ve Kenan Doğulu'yu gezdirdikten sonra Bodrum'daki evinden kızı Melisa'nın videosunu paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın evi ise merak konusu oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...